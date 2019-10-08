عبد الله جمعة: ستشاهدون منتخبا مختلفا مع البدري

يعتقد عبد الله جمعة لاعب الزمالك أن الجماهير سترى أداء مختلفا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري.

عبدالله جمعة النادي : الزمالك مصر

وانضم الظهير الأيسر للفريق الأبيض لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام البدري الذي يقود الفراعة في أول لقاء له ضد بتسوانا وديا.

وقال عبد الله جمعة عبر قناة تايم سبورت: "أحمد الله على الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير".

وأضاف "الجماهير ستشاهد منتخبا مختلفا في الفترة المقبلة مع حسام البدري".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد حلم انضمامي للمنتخب تأخر ولكنه شرف كبير لي تمثيل فريق بلادي وسأبذل كل جهدي لإسعاد الجماهير".

ويلعب منتخب مصر ضد بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب.

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