عبد الله جمعة: ستشاهدون منتخبا مختلفا مع البدري

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - عبد الله جمعة

يعتقد عبد الله جمعة لاعب الزمالك أن الجماهير سترى أداء مختلفا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري.

عبدالله جمعة

النادي : الزمالك

مصر

وانضم الظهير الأيسر للفريق الأبيض لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام البدري الذي يقود الفراعة في أول لقاء له ضد بتسوانا وديا.

وقال عبد الله جمعة عبر قناة تايم سبورت: "أحمد الله على الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير".

أخبار متعلقة

الأهلي لـ في الجول: لماذا نؤجل القمة؟ تعرضنا لوقائع مشابهة حلم إفريقيا - الترجي.. على ضوء الشموع سندافع عن الكأس حصاد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.. الصدارة تعود لـ يوفنتوس و"الدولي غير الدوري" كاف يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون.. وطلب من النادي الأبيض مرتضى: أريد إقامة لقاء جينيراسيون في القاهرة بحضور الجمهور وتأجيل لقاء الأهلي مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: فوجئنا بنقل لقاء بوتسوانا.. نحاول إقامته في القاهرة

وأضاف "الجماهير ستشاهد منتخبا مختلفا في الفترة المقبلة مع حسام البدري".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد حلم انضمامي للمنتخب تأخر ولكنه شرف كبير لي تمثيل فريق بلادي وسأبذل كل جهدي لإسعاد الجماهير".

ويلعب منتخب مصر ضد بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب.

اقرأ أيضا:

كاف يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

رئيس الزمالك: أريد إقامة لقاء جينيراسيون في القاهرة وتأجيل لقاء الأهلي

حلم إفريقيا - الترجي.. على ضوء الشموع سندافع عن الكأس

"جينيراسيون يرفض حتى الآن إعادة لقاء الزمالك"

اتحاد الكرة: فوجئنا بنقل لقاء بوتسوانا.. نحاول إقامته في القاهرة

رسميا - اعتزال شفاينشتايجر

منتخب مصر عبد الله جمعة

نرشح لكم

أخر الأخبار

المقاولون: لا لبيع طاهر لأي ناد مصري في يناير ساعة | الدوري المصري
اتحاد رفع الأثقال: سارة سمير ضمن الـ5 لاعبين أصحاب العينات الإيجابية في تحليل المنشطات ساعة | رياضات أخرى
جمعة: ضد منح شارة المنتخب لأي لاعب في وجود فتحي.. ولا للتسرع في تقييم فايلر ساعة | منتخب مصر
البدري: النواحي الشخصية العامل الأول في اختياراتي.. ودور السعيد محوري 2 ساعة | مصر
نجل فيل نيفيل يتلقى استدعاء لتمثيل منتخب إيرلندا للشباب 2 ساعة | أوروبا
إنبي لـ في الجول: قد نضم محمد شريف في حالة واحدة.. وجلسة مع علي ماهر 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك