الخطيب قد يحتاج جراحة جديدة في ألمانيا

يخضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي».

يأتي ذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة التي سيتم صرف النظر عنها إذا مازالت الآلام.

وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني «بيرتا لانفي» إن الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نقس المكان، وبالتالي من الأفضل الابتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى.

وأضاف أن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر كشف طبيا على الخطيب بمستشفى الملكي بالأسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الألام هو انزلاق غضروفي مرتجع.

وأشار إلى ضرورة استئصاله أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة الخطيب لكثرة الجراحات السابقة.

وأوضح أنه إذا ما تم استنفاد العلاج التحفظي وأستمرت الآلام، فبالتالي لابد من إجراء عملية جراحية في ألمانيا لاستئصال الغضروف وهذا الأمر سوف يتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.

وأكد الدكتور فرهود أن العلاج الطبيعي والراحة مهمة في هذه الفترة لإزالة أي أحتقان في العصب، لكن تبقى الكلمة الأخيرة بعد القيام بكل المراحل العلاجية التحفظية لحماية "بيبو" من جراحة جديدة، وأن كل الأمور واردة متمنيا له كل الشفاء العاجل والعودة لناديه ومحبيه.

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