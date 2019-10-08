الفوز الثالث تواليا.. الزمالك يتخطى فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية

واصل فريق الزمالك لكرة اليد، انتصاراته في بطولة إفريقيا للأندية بالفوز على فاب الكاميروني محققا الانتصار الثالث على التوالي.

وفاز الزمالك علي فريق فاب بنتيجة 28 – 23 في ثالث لقاءات الفريق في بطولة أفريقيا للأندية ابطال الدوري التي تقام في الرأس الأخضر.

الزمالك استهل مشواره باكتساح ديسبورتيفو دي برايا بنتيجة 45 مقابل 25، ثم تغلب على إيتوال دو كونجو بنتيجة 41 مقابل 26.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما حقق النسخة الـ 40 على حساب الأهلي، والنسخة الـ 39 على حساب أسبيرنس التونسي.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة ديسبورتيفو والنجم الكونغولي وفاب الكاميروني ووداد سمارة المغربي.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

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