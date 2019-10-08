حصاد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.. الصدارة تعود لـ يوفنتوس و"الدولي غير الدوري"

عرف يوفنتوس كيفية إيقاف قطار إنتر كونتي، وقلب ميلان الطاولة على جنوى لكنه لم يشفع لبقاء ماركو جيامباولو مديرا فنيا للفريق.

إيزيبو دي فرانشيسكو أول مدير فني تتم إقالته في الموسم، ونابولي يواصل التذبذب في الأداء بتعادل سلبي، وأتالانتا الإيطالي مختلفا تماما عن الأوروبي.

FilGoal.com يعرض لكم حصاد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

السيدة العجوز تعود لمكانتها

خطف يوفنتوس الصدارة والنقاط الثلاثة من جوسيبي مياتزا وأوقف إنتر كونتي الذي لم يعرف طعم الخسارة سوى قبل 3 أيام فقط في دوري أبطال أوروبا.

ساري دحض المقولات التي تؤكد جموده الفكري والفني وأثبت أن خطة 4-3-1-2 هي الأفضل والتي تتيح لعناصر يوفنتوس التفوق على المنافسين، وأقصى منافسه الثاني على التوالي بعد الفوز على نابولي الآن يحقق الفوز على إنتر.

تقدم مبكر عن طريق باولو ديبالا وتعادل عبر لاوتارو مارتينيز وفوز قاتل عبر جونزالو هيجواين الذي يعرف التسجيل على إنتر في الدربي بجوزيبي مياتزا.

إصابة ستيفانو سينسي ضربت إنتر في مقتل وظهرت فجوة في الأداء خاصة بفضل تحكمه في أداء الفريق.

كونتي قال قبل المباراة أن الخسارة من برشلونة إذا أثرت على اللاعبين فمن الصعب القتال على أهدافهم، الآن عليه التعامل مع كيفية إعادة لاعبيه لما قبل الهزيمة من برشلونة وإنتر والأهم الحفاظ على أداء الفريق التصاعدي.

ميلان البائس

عانى ميلان من شوط أول كارثي من كل النواحي في الماراتسي معقل جنوى وتأخر بهدف، وفي الشوط الثاني قلب الروسونيري النتيجة بفضل التغييرات.

كل أحداث الشوط الثاني غاب عنها باولو مالديني الذي ترك المدرجات بين شوطي المباراة وعقب المباراة ظهرت التقارير التي تشير إلى إقالة جيامباولو الذي أُقيل رسميا.

الآن صار ستيفانو بيولي أقرب من تولي المهمة أكثر من ذي قبل –حتى رغم اعتراضات جماهير ميلان عليه قبل قدومه-بعدما كان لوتشيانو سباليتي أقرب في الساعات الأولى.

الفريق لا يُظهر أي تطور خصوصا على مستوى الأداء واللاعبين، جيامباولو فشل خلال التوقف الدولي أو بعد مرور 7 جولات في فرض أسلوبه أو شخصيته على اللاعبين.

قد يكون الإيطالي يحتاج وقتا والأدوات التي يمتلكها لا تسعفه، لكنه على الأقل يعرف أن كل هذا يقوده رفقة الروسونيري للهاوية.

أول من يدفع الثمن

6 هزائم من أصل 7 لسامبدوريا تحت قيادة إيزيبيو دي فرانشيسكو، دفع بعدها الثمن وأصبح أول مدرب يُقال من منصبه الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

الفريق حقق فوزا وحيدا وسجل لاعبيه أربع أهداف خاصة أنه يضم في صفوفه هداف الدوري فابيو كوالياريلا واستقبلت شباكه 16 هدفا كأضعف فريق هجوميا.

والآن صار جيامباولو المدير الفني الثاني الذي يرحل عن صفوف ميلان بعد 4 هزائم من أول 7 مباريات للروسونيري.

الدولي غير الدوري

تلك المقولة الشهيرة لـ "فاروق جعفر" أثناء تحليل المباريات الدولية لمنتخبنا الوطني تنطبق على أتالانتا الذي فشل في مهمته الأوروبية في أول مباراتين، لكنه على العكس يُظهر وجه مغاير محليا.

تفوق أتالانتا على ليتشي بنتيجة 3-1 وعزز قوته الهجومية للموسم الثاني على التوالي إذ أصبح أفضل فريق هجوميا برصيد 18 هدفا.

وعلى بُعد 3 نقاط فقط من يوفنتوس المتصدر، جاسيبريني يعرف أن المنافسة على لقب الدوري ستكون صعبة ويعرف أيضا أنه سيكون شوكة في حلق إنتر ويوفنتوس مثلما حدث الموسم الماضي، ولما لا التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

مهمة الفريق الأوروبية قد تنتهي بشكل رسمي مع مواجهتي مانشستر سيتي الذي يعد الأفضل فنيا بكل تأكيد وهدف نيراتزوري بيرجامو على الأقل سيكون التحول للدوري الأوروبي وإن كانت المهمة صعبة.

برأيكم من هو صاحب أفضل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي؟

إيموبيلي منع لاتسيو من الخسارة وسجل هدفين في التعادل أمام بولونيا، وباولو ديبالا بدأ في التوهج وخاصة أمام الغريم التقليدي ولياو قلب الطاولة لميلان في الشوط الثاني أمام جنوى.

ساري تفوق على إنتر في جوسيبي مياتزا في أول اختبار حقيقي، ومونتيلا يحقق الفوز الثالث تواليا مع البنفسجي، وميهايلوفيتش يواصل التغلب على السرطان وخصومه بعدما فرض التعادل على لاتسيو.

الجولة المقبلة عقب العودة من التوقف الدولي تشهد مواجهة قوية بين لاتسيو وأتالانتا، وتفاوت في مواجهات الكبار، نابولي ويوفنتوس يستضيفا هيلاس فيرونا وبولونيا على التوالي.

إنتر يحل ضيفا على ساسولو، سامبدوريا الجريح أمام روما، وميلان الساعي للخروج من مشاكله أمام ليتشي.

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