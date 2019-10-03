التشكيل – مرعي يقود المقاصة أمام الزمالك.. وغياب محمد إبراهيم وصلاح أمين وميدو جابر

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 19:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاصة - طارق حامد

يقود عمرو مرعي خط هجوم مصر للمقاصة أمام الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويواجه المقاصة نظيره الزمالك في الثامنة مساءً على ملعب السلام.

ويعتمد أحمد حسام "ميدو" على هاني سعيد في وسط الملعب بجانب صلاح ريكو وخالد أوتشو وعبد الله مجدي.

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ويجلس محمد إبراهيم وصلاح أمين وميدو جابر على مقاعد البدلاء رفقة محمد كوكو وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وأحمد ياسين.

وفيما يلي تشكيل المقاصة بالكامل:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: حسني فتحي – أحمد عبد العزيز "مودي" – عاصم سعيد – محمد دسوقي.

وسط الملعب: صلاح "ريكو" – خالد أوتشو – هاني سعيد – عبد الله مجدي.

الهجوم: عمرو مرعي – باولن فوافي.

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