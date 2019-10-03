سكاي: يونايتد يفاضل بين ماندزوكيتش وويلسون

يفكر مانشستر يونايتد جديا في ضم إما ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس أو كالوم ويلسون مهاجم بورنموث خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن اللاعبين هما أولوية مانشستر يونايتد في السوق الشتوية المقبلة، وحاليا يراقبهما عن كثب لضم أحدهما.

شبكة "سكاي إيطاليا" قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد سيضم ماندزوكيتش في يناير. خاصة مع خروجه من حسابات ماوريسيو ساري مدرب فريقه.

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ولم يلعب ماندزوكيتش في أي مباراة خلال الموسم الجاري مع ماوريسيو ساري. كما أنه ليس مقيدا ضمن قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ33 عاما فض الانضمام إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وفريق آخر في قطر دون ذكر اسمه في الصيف الماضي، بعد أن أخبره يوفنتوس أنه يمكنه الرحيل. وفقا لتقارير صحفية.

وانضم الكرواتي إلى يوفنتوس في صيف 2015 بمبلغ 21 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب ماندزوكيتش بقميص يوفنتوس في 162 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 24 آخرين.

أما كالوم ويلسون صاحب الـ27 عاما، فيمتد عقده الحالي حتى صيف 2023، مع بورنموث، وشارك خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى بورنموث قادما من كوفينتري عام 2014 بمبلغ 3.7 مليون يورو.

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