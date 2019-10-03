تشكيل بيراميدز – العيوني يبدأ لأول مرة.. وغياب رجب بكار أمام طنطا

يغيب رجب بكار عن قائمة بيراميدز أمام طنطا، فيما يبدأ عمر يونس العيوني لأول مرة مع الفريق.

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز شهد غياب رجب بكار عن قائمة اللقاء، فيما يبدأ العيوني لأول مرة.

ويبدأ ويلفريد كانون في خط الدفاع للقاء الثاني على التوالي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: مهدي سليمان.

الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري – ويلفرين كانون – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد.

أمامهم: محمد فاروق – إبراهيم حسن.

الهجوم: جون أنتوي - عمر يونس العيوني.

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