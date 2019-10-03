مدرب سلة الزمالك لـ في الجول: لماذا الهجوم وعدم التقدير.. علينا أن نتكاتف

يرى عصام عبد الحميد مدرب كرة سلة الزمالك حالة من "الهجوم وعدم التقدير"، بعد خسارة الأبيض من الجزيرة في السوبر المصري.

وقال عبد الحميد لـFilGoal.com: "لماذا ذلك الهجوم والزمالك بطل الدوري. الجميع يشهد بحزني (على الخسارة) عندما كنت لاعبا، وكذلك وأنا مدرب كبير بالأرقام. حققت 10 بطولات للزمالك كمدرب آخرهم الدوري".

وأضاف "في النهاية أجد هجوم شديد عبر البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، من حق الجميع أن يحزن ولكن الهجوم كان قويا واحتوى على تجريح لا أقبله".

وشدد "هذه مباراة سوبر، بين بطل الدوري وبطل الكأس، الجزيرة يضم عناصر جيدة، لم نكن في حالتنا وكنا غير موفقين، من الطبيعي أن يفوز فريق من الفريقين ونحن مازلنا أبطال الدوري".

وأردف "هناك تعديل سيظهر في الموسم الجديد وسيكون ملموسا للجميع، مباراة الجزيرة هي لقاء تعديل المسار فنيا وسلوكيا".

واستمر "قمنا بضم صفقات جيدة لكن البعض ظهر بشكل جيد والبعض لم يتكيف بعد، في الفترة القادمة سنظهر وسنؤدي بشكل جيد عكس ظهورنا أمام الجزيرة".

وأتم: "أطالب الجميع بالتكاتف وتشجيع الفريق، وأطالب البعض الذي يشن هجوم به تجريح أن يقدر العمل المبذول وآخره الفوز بالدوري. أتمنى أن تأخذ الأمور شكلا حضاريا. أنا ابن من أبناء النادي وتعودت دائما على البطولات، لماذا غابت الحقائق؟".

وحقق فريق الجزيرة لقب كأس السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك 93-83 في اللقاء الذي أقيم في صالة الشباب والرياضة.

ورفع الجزيرة لقبه الخامس كأكثر الفريق تتويجا باللقب، واللقب الأول في الموسم الحالي لكرة السلة.

وشهدت المباراة تكريم مدحت وردة أسطورة كرة السلة بعد اختياره ضمن قاعة المشاهير للعام الحالي من جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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