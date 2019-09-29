مدرب الأهلي: اللاعبون وراء نجاح سياسة فايلر

أرجع سامي قمصان مدرب الأهلي النجاح المبكر الذي حققه المدير الفني السويسري ريني فايلر للالتزام اللاعبين.

وأشار قمصان إلى أن الفريق حقق مكاسب عديدة خلال مواجهة الإياب ضد كانو سبورت في دوري الأبطال، بإشراك اللاعبين الغائبين منذ فترة مثل وليد أزارو وحسام عاشور ومحمود وحيد إضافة إلى منح الفرصة للاعب الوسط المالي أليون ديانج لأول مرة.

وأضاف مدرب الأهلي عبر إذاعة الشباب والرياضة "البداية مبشرة لديانج، كما أن وحيد صنع هدفا لجونيور أجاي، وساهم أزارو في هدف آخر".

وتابع "فايلر يطبق سياسة التدوير ويسعى لخلق منافسة في كل المراكز، واللاعبون وراء نجاح سياسته بفضل الالتزام والتركيز والجدية في التدريبات أو المباريات".

وقال سامي قمصان "نحافظ على هيكل الفريق ونخلق منافسة بين اللاعبين، ونتطلع في الفترة القادمة لتثبيت التشكيل قدر الإمكان وتقديم أداء أفضل".

وعن الفوز على كانو سبورت برباعية مساء السبت، أتم مدرب الأهلي تصريحاته "الهدف المبكر والفوز في مباراة الذهاب جعلنا نلعب بأريحية، إلا أن ريني فايلر شدد على اللاعبين بين شوطي اللقاء على ضرورة استغلال الفرص، وبالفعل ركز اللاعبون وسجلوا 3 أهداف في الشوط الثاني".

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