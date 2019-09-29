بالفيديو - فوز باهت لـ روما.. ولاتسيو يصفع جنوى برباعية

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 17:11

كتب : FilGoal

دجيكو

نجح فريقا روما ولاتسيو في تحقيق الفوز ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وحقق روما فوزا باهتا على حساب ليتشي بهدف نظيف سجله إدين دجيكو في الدقيقة 56.

وأهدر أليكسندر كولاروف ركلة جزاء في الدقيقة 80 ولكن فشل ليتشي في إدراك التعادل.

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أما لاتسيو فحقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف نظيفة على حساب جنوى.

تقدم ميلينكوفيتش سافيتش مبكرا في الدقيقة 7 قبل أن يعزز ستيفان رادو النتيجة في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل البديل فيليبي كايسيدو الهدف الثالث في الدقيقة 59 واختتم كيرو إيمبولي التسجيل في الدقيقة 78.

ورفع روما رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بينما رفع لاتسيو رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس.

وينفرد إنتر بالصدارة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة ويأتي خلفه يوفنتوس بـ 16 نقطة.

ومن المنتظر أن تجمع الجولة السابعة بين إنتر ويوفنتوس في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل.

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