مران الأهلي – انتظام صالح جمعة.. وتقسيمة للمستبعدين من مواجهة كانو سبورت

انتظم صالح جمعة في مران الأهلي يوم الأحد.

وغاب صالح جمعة عن آخر مرانين للفريق بإذن من الجهاز الفني، قبل أن يعود للمران اليوم.

وشهد المران سقوط صلاح محسن مهاجم الفريق مصابا، قبل أن يعود بعد فحص طبي من طبيب الفريق خالد محمود.

وخاض عمار حمدي مرانا تأهيليا بالركض حول الملعب.

وأدى لاعبو الفريق الذين فازوا على كانو سبورت 4-0 في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا مرانا استشفائيا.

أما من لم يشارك ضد كانو سبورت، فلعبوا تقسيمة بطول الملعب قبل فقرة في نهاية المران للتسديدات.

ويستعد الأهلي المتأهل حديثا لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري يوم الأربعاء المقبل.

اختر تشكيل الأهلي للمباراة

طالع أيضا

صحفي بي بي سي: كاف يحاول حل أزمة مباراة الزمالك

إيمري ضد يونايتد.. مشاكل دفاعية

3 مشاكل تواجه سولشاير أمام أرسنال

كلوب يبرر فوزه العسير على شيفيلد

مراقب مباراة الزمالك يسجل غياب جينيراسيون عن الاجتماع الفني

ماذا تقول الأرقام عن مستوى صلاح مقارنة بالموسمين الماضيين؟