مران الأهلي – انتظام صالح جمعة.. وتقسيمة للمستبعدين من مواجهة كانو سبورت

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 16:49

كتب : حسام نور الدين

صالح جمعة - الأهلي

انتظم صالح جمعة في مران الأهلي يوم الأحد.

وغاب صالح جمعة عن آخر مرانين للفريق بإذن من الجهاز الفني، قبل أن يعود للمران اليوم.

وشهد المران سقوط صلاح محسن مهاجم الفريق مصابا، قبل أن يعود بعد فحص طبي من طبيب الفريق خالد محمود.

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وخاض عمار حمدي مرانا تأهيليا بالركض حول الملعب.

وأدى لاعبو الفريق الذين فازوا على كانو سبورت 4-0 في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا مرانا استشفائيا.

أما من لم يشارك ضد كانو سبورت، فلعبوا تقسيمة بطول الملعب قبل فقرة في نهاية المران للتسديدات.

ويستعد الأهلي المتأهل حديثا لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري يوم الأربعاء المقبل.

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