البدري يعلق على عدم انضمام وردة.. ويؤكد: لم أرفض وجود متعب

رفض حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وصفه بـ"عدو النجوم"، مشددا أنه "لم يرتكب أي خطأ في حق النجوم طوال مسيرته" كما أنه لم يرفض وجود عماد متعب ضمن جهازه.

وكذلك، رفض البدري التعليق حول عدم ضم عمرو وردة ومحمود عبد المنعم "كهربا"، حيث قال: "سأحاول أن تكون المعسكرات الخاصة بالمنتخب مثالية وعلى أفضل ما يكون من التنظيم".

وقال البدري في تصريحات صحفية عقب مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر: "من المستحيل أن أرضي الجميع بنسبة ١٠٠٪؜ بالنسبة لاختياراتي سواء في الجهاز المعاون أو اللاعبين".

وكشف "ترشيحات الجهاز المعاون كلها أسماء مميزة للغاية، وكانت هناك أسماء أخرى خارج الترشيح كانت جديرة بالثقة والاحترام، كما أن الأسماء الأخرى التي كانت مرشحة معه كلها كانت جديرة بأن تكون في هذا المنصب".

وشدد البدري "جهازي المعاون لم يفرض علي، لأن كلهم خبرات كبيرة وقامات كروية وعملت مع أغلبهم كما أن طارق مصطفى وأيمن طاهر لهما باع كبير في التدريب، ومحمد بركات شخصية رائعة وإضافة مميزة للجهاز لأنه يعرف أسلوبه وطريقة عمله وبالتالي وجوده إضافة قوية للجهاز المعاون للمنتخب، وجميعهم جدير بأن يتواجد في منصبه".

وأكمل "عدو النجوم؟ اتهام غير صحيح وخاطئ. تعاملت مع نجوم كبار في النادي الأهلي وحققت معهم العديد من الألقاب. أضع دائما مصلحة الفريق فوق كل شيء وفي منصبي كمدير فني أحب النجوم ولكن المصلحة هي من تحسم قراري النهائي في اختيارات اللاعبين".

وأعلن "محمد بركات وعماد متعب، كانا مرشحين لمنصب مدير المنتخب ولم أكن أمانع في وجود متعب معي لأنه لاعب رائع وشخصية مميزة، وأنا كنت سببا في تقديمه لصالح سليم عندما كان في سن ١٧ عاما، وفي النهاية تواجد بركات في هذا المنصب".

وتوترت علاقة البدري ومتعب في السنوات الأخيرة، خاصة مع اتهام المهاجم المخضرم لمدرب الأهلي السابق بالتسبب في إنهاء مسيرته.

وشدد البدري "لم أرتكب أي خطأ في حق أي من النجوم طوال تاريخي وسأحافط مع المنتخب على النجوم والكبار، وسأبني عليهم".

وفي إطار آخر أكد البدري على اختلاف تجربته السابقة مع المنتخب الأوليمبي عن التجربة الحالية قائلا: "كانت الأمور مختلفة وقاعدة الاختيارات كانت أقل بكثير من اللاعبين وافتقدت لمحترفين في أوروبا تواجدوا مع المنتخب".

وحول المحترفين قال إن "الاختيارات حاليا محدودة من أجل تحديد أفضل العناصر وتجربة عناصر أخرى والتأكد من أن المحترف المنضم للمنتخب يستحق التواجد مع الفريق من عدمه أو الأفضل اختيار لاعب آخر لتجربته".