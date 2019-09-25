رسميا - برشلونة يواجه ريال مدريد في الواحدة ظهرا

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

جاريث بيل - برشلونة - ريال مدريد

أفادت رابطة الدوري الإسباني أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستقام في الواحدة ظُهرا بالتوقيت المحلي، وهو نفس توقيت القاهرة.

برشلونة يستقبل ريال مدريد على ملعب كامب نو في 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، مباراة ستشاهدها الجماهير الإسبانية في ساعة مبكرة.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن القرار أثار غضب الجماهير الإسبانية، إذ يراعي مصالح البث في دول شرق آسيا.

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الكلاسيكو ظُهرا ليست فكرة تُطبَق للمرة الأولى، إذ لعب الفريقان في نفس التوقيت بالدور الأول لموسم 2017\2018، يومها فاز برشلونة 3-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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