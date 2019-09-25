حصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رسميا على موافقة بتغيير إقامة مواجهة الفريق السكندري أمام العربي الكويتي إلى برج العرب وتغيير موعدها إلى يوم الخميس.

سيتوجب على الاتحاد مواجهة نظيره العربي الكويتي في البطولة العربية، على استاد برج العرب وليس استاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري فاز ذهابا بهدف نظيف في الكويت في دور الـ32، وكان من المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد الاسكندرية.

وصرح جاسر منير مدير نادي الاتحاد لـ FilGoal.com، إن "النادي السكندري تلقى خطابا بالموافقة الأمنية على نقل مباراة الفريق أمام الكويت إلى استاد برج العرب".

وكان محمد مصيلحي رئيس الاتحاد قد صرّح لـFilGoal.com: "حاولنا تأجيل المباراة إلى يوم السبت بناء على طلب الجهات الأمنية لكن رفض الاتحاد العربي والفريق الكويتي".

وأضاف "وافق الفريق الكويتي والاتحاد العربي على تقديم موعد المباراة إلى يوم غد الخميس".

وكشف مصيلحي "خاطبنا الجهات المختصة وأعلنت موافقتها على ذلك ولكن بنقل المباراة إلى برج العرب بدلا من الاسكندرية ليقام اللقاء في السابعة من غد الخميس".

وشدد مصيلحي "سيكون ذلك بحضور جماهيري".

وأتم مصيلحي تصريحاته "ننتظر فقط المخاطبات الرسمية لإعلان نقل المباراة إلى برج العرب وتغيير موعدها إلى الخميس".

وكان ذلك قبل الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات المختصة.

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