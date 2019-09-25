تقرير: دي روسي قريب من العودة لمنتخب إيطاليا

بعد عامين من اعتزاله اللعب دوليا، بات دانييلي دي روسي قريبا من تمثيل منتخب إيطاليا مجددا.

صحيفة "إل رومانيستا" الإيطالية ذكرت أن روبيرتو مانشيني مدرب الأتزوري، قرر استدعاء دي روسي لقائمته للتوقف الدولي المقبل في شهر أكتوبر.

دي روسي (36 عاما) لاعب بوكا جونيورز، اعتزل دوليا في نوفمبر 2017 بعد فشل بلاده في التأهل إلى كأس العالم 2018.

قائد روما السابق يمتلك 117 مباراة دولية مع إيطاليا ما بين 2004 و2017، سجل خلالها 21 هدفا، وصنع 5 أهداف، وساهم في التتويج بكأس العالم 2006.

لاعب الوسط المخضرم رحل عن روما الذي قضى فيه مسيرته بأغلبها، وتحوّل إلى بوكا جونيورز الذي خاض معه 3 مباريات حتى اللحظة في الدوري الأرجنتيني.

ويلعب منتخب إيطاليا أمام اليونان على ملعب أوليمبيكو يوم 12 أكتوبر، بتصفيات يورو 2020، وقد يحسم تأهله إلى النهائيات حال انتصاره.

ثم تلعب إيطاليا أمام ليختنشتاين يوم 15 أكتوبر. فهل يعود دي روسي ويُزيد من رصيد مبارياته الدولية؟

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