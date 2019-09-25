أليسون: أصبحت قريبا من العودة

أصبح أليسون بيكر حارس ليفربول في طريقه للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة، وتسببت في غيابه نحو 7 أسابيع حتى الآن.

وقال أليسون لموقع ناديه: "أنا في حالة جيدة وأعتقد أنني قريب من العودة. أشعر بالثقة وأعتقد أن الأمر يتعلق فقط باستعادة قوتي كاملة. أثق في العودة والقيام بما أحب القيام به".

وأضاف "قبل أسبوعين لم أكن قادراً على السير، الآن أنا أركض وأقفز على ساقي المصابة. أنا سعيد حقاً. عندما تكون لاعباً تريد أن تكون على اتصال بالكرة وباللاعبين على أرض الملعب. هذا ما أحب القيام به".

واستمر "المباريات في أنفيلد والمباريات خارج الديار أشاهدها عبر التلفزيون وأريد أن أكون هناك وأساعد زملائي. أنا أتطلع للعودة، ولا يمكنني الانتظار بعد الآن".

وتطرق أليسون للحديث عن أدريان، مضيفاً: "الجميع يبلي بلاءً حسناً، وأدريان بشكل خاص. هو رجل مميز. جاء متأخراً ولكنه أظهر للجميع قيمته وهذا هو المهم".

وواصل "يمكنك أن ترى أنه استقر بشكل جيد مع الفريق وعلى أرض الملعب. يمكنك أن ترى أنه سعيد للغاية هنا. لقد ساعدنا على تحقيق لقب والفوز في العديد من المباريات. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لنا".

وتحدث أليسون عن الحارس الشاب كيفين كيليهر، متابعاً: "أتمنى مشاركته أمام إم كي دونز في كأس كاراباو. هو رجل رائع، ولم يعد صبياً. أتمنى أن يشارك وأن يفعل ما يفعله كل يوم في التدريب".

وأتم "هو رجل يأتي إلى هنا ويعمل بجد، وأعتقد أنه تحسن كثيراً عن العام الماضي. منذ أن وصلت إلى هنا، أستطيع أن أراه وهو يتطور. هو يريد التعلم والتطور، كما أنه يراقب اللاعبين الكبار من أجل التعلم".

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