مؤتمر ألبوم الأهلي - الدماطي: هدفنا أن نكون بين أكبر 10 أندية في العالم

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 13:46

كتب : حسام نور الدين

مؤتمر ألبوم الأهلي

أقام النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء لإطلاق أول ألبوم رسمي خاصا بكل ما يتعلق بتاريخ النادي ورموزه ونجومه وبطولاته، ليكون أول ملصق صور رسمي يصدر عنه.

وتعاقد الأهلي مع شركة "بروسيرف" لإصدار الألبوم، وسيتم طرحه خلال اسبوع بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وقال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي: "هدفنا أن نكون بين أكبر 10 أندية في العالم خلال 8 سنوات مقبلة".

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وتابع "الألبوم سيكون نقلة تاريخية كبيرة في الشرق الأوسط، ونتمنى أن يكون جسر بين النادي والجمهور".

بينما صرح محمد مرجان مدير النادي الأهلي قائلا: "نحن نسعى للحفاظ على تاريخنا ورموزنا، ويعمل مجلس الإدارة في هدوء وصمت لصالح الأعضاء والجماهير والرياضة المصرية".

وأضاف مرجان "الأهلي دائما سباق في كافة المجالات".

بينما قال مصطفى أحمد صاحب الشركة المنفذة: "أشكر مجلس إدارة النادي على ثقته ومنحنا الفرصة لخدمة الجمهور".

وأضاف "الأندية العالمية تقوم بعمل ألبومات عادية، لكننا قررنا عمل لمحة تاريخية وسيكون لدينا أفكار عديدة، ويتوفر الألبوم خلال اسبوع في السوق".

ومن المقرر أن يكون سعر الألبوم 35 جنيها مع 5 جنيهات للملحق ويشمل تجميع للصور وجوائز للجماهير.

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