فيديو - إريكسن يختار هدفه الأجمل طوال مسيرته

اختار كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنام الهدف الأجمل في مسيرته.

وحصل أريكسن على جائزة خاصة من رابطة الدوري الإنجليزي بعد تسجيله لـ50 هدفا في المسابقة.

وقال أريكسن في تصريحات لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: "هناك عدد قليل من الأهداف الجيدة التي سجلتها لكني أحب هدفي في مرمى تشيلسي عام 2018 من خارج الـ18".

القرار لم يكن سهلاً بالنسبة لإريكسن الذي سجل 22 من أهدافه الـ50 من خارج منطقة الجزاء.

ويتذكر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هدفه الأول مع توتنام "لقد كان ضد وست بروميتش من ركلة حرة لطيفة".

وأوضح "لا أستطيع أن تذكر نتيجة المباراة. لكنني انتظرت بضعة أشهر لتسجيل هدفي الأول".

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