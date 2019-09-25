رئيس الدوري الإسباني: ميسي الأفضل في التاريخ.. وأتمنى عودة نيمار

يتمنى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن يختتم ليونيل ميسي نجم برشلونة مشواره في البطولة المحلية، مشيرا إلى امتنانه أن المسابقة تضم "أفضل لاعب على الإطلاق".

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال تيباس في تصريحات صحفية:"إنه أفضل لاعب في التاريخ. نحن محظوظون بوجوده في الدوري الإسباني. لا أتخيل البطولة بدون ميسي. لقد ولد في الدوري الإسباني وأتمنى أن يختتم مسيرته هنا".

اختتام ميسي لمسيرته في إسبانيا ليس مضمونا، لأن نجم الأرجنتين صرح للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه يود إنهاء مشواره في بلده الأم.

ونال ميسي يوم الإثنين جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم، وهي المرة السادسة التي يعتلي فيها المهاجم البالغ عمره 32 عاما عرش كرة القدم.

وأوضح تيباس أنه يتمنى وجود أفضل اللاعبين والمدربين في الدوري الإسباني، مثل نيمار، نجم برشلونة السابق والذي حاول جاهدا العودة إلى الأخير لكن فريق باريس سان جيرمان تمسك بلاعبه البرازيلي.

واستمر تيباس "أود عودة نيمار إلى الدوري الإسباني. وكذلك (فيسينتي) دل بوسكي (مدرب ريال مدريد الأسبق). كيف لا أحب لاعبا بهذا المستوى في الدوري؟ أود أيضا وجود (جوسيب) جوارديولا أو (جوزيه) مورينيو لتدريب فريق إسباني".

وواصل "علينا التطلع إلى الأفضل. أتمنى يوما أن يلعب نيمار في فريق إسباني".

لم يكن برشلونة وحده الساعي لإعادة نيمار إلى الدوري الإسباني، ريال مدريد أيضا حاول انتداب المهاجم الموهوب وفقا لتقارير صحفية.

بالنسبة لتيباس، لأن ميسي بدأ مسيرة التألق في إسبانيا، فهو في مكانة أخرى بالنسبة للبطولة، مكانة تجعله لا يقارن بلاعبين آخرين.

فقال تيباس في تصريح سابق لصحيفة ماركا الإسبانية:"لاعب مثل نيمار يجلب لك متابعين في دول تتطلع إليه، لكنه ليس عنصرا رئيسيا، وكذلك كريستيانو رونالدو. في المقابل، ميسي عنصر أساسي لأنه يمثل إرث الدوري الإسباني".

بـ419 هدفا يتربع ميسي على قمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ، ولا يزال اللاعب البالغ عمره 32 عاما متوهجا في ملاعب الليجا.

وشارك ميسي في مباراتين بالموسم الحالي للدوري وأرسل تمريرة حاسمة.

وغادر ميسي مباراة برشلونة وفياريال يوم الثلاثاء بعد انتصافها متأثرا بإصابة، ولم يعلن ناديه بعد عن الوقت الذي يحتاجه الأول للعلاج.

ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري، ويحتل الفريق المركز الرابع في الترتيب ورصيده 10 نقاط.





































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