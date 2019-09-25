قائمة ريال مدريد – استمرار غياب مودريتش واستبعاد بيل أمام أوساسونا

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 12:00

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - إشبيلية

يتواصل غياب لوكا مودريتش عن فريقه ريال مدريد، في المواجهة أمام أوساسونا اليوم الأربعاء.

ريال مدريد يستقبل أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

ويعاني مودريتش من إصابة عضلية أبعدته عن الميرنجي في آخر 3 مباريات، ورغم عودته للتدريبات الجماعية إلا أن المدرب زين الدين زيدان فضّل استبعاده.

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كما يتواصل غياب إيسكو ألاركون، ومارسيلو، ويُضاف فيرلان ميندي إلى قائمة المصابين الغائبين.

مما يعني أن ريال مدريد لا يمتلك أي لاعب قادر على شغل مركز الظهير الأيسر أمام أوساسونا سوى ناتشو فيرنانديز.

القائمة شهدت استبعاد جاريث بيل كذلك، مع عودة ألفارو أودريوزولا، ورودريجو.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيمة – إيدن هازارد – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو

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