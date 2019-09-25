كونتي: سانشيز ليس مستعدا للمشاركة.. مصلحة إنتر أهم

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن أليكسيس سانشيز مهاجم فريقه ليس جاهزا بعد للمشاركة مع فريقه، وشدد على أنه يعمل لمصلحة فريقه فوق أي شخص. وذلك في تصريحات نشرته شبكة "سكاي".

وصرح المدرب الإيطالي: "بالنسبة لسانشيز فشأنه شأن ما أقوله لبقية اللاعبين".

وأضاف "حينما أرى اللاعبين مستعدين، سيشاركون كأساسيين".

وأتم "يجب أن أعمل فيما يخص مصلحة إنتر وليس الأفراد".

ومنذ انضمام سانشيز صاحب الـ30 عاما إلى إنتر معارا من مانشستر يونايتد، لم يشارك سوى بديلا ضد أودينيزي لمدة 10 دقائق، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، في مواجهة فاز بها إنتر بنتيجة 1-0.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا بعدما خاض 4 جولات حصد خلالها العلامة الكاملة 12 نقطة.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة ضيفه لاتسيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء.

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