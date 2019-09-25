مواعيد مباريات الأربعاء 25\9\2019 والقنوات الناقلة.. المصريون في كأس الرابطة

وسط أسبوع هادئ، لكنه غير خالٍ من المباريات، وكلها في القارة الأوروبية.

FilGoal.com يستعرض مواعيد مباريات الأربعاء 25 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك متابعة كل نتائج ومواعيد المباريات من هـنـا

كأس الرابطة الإنجليزية

في إنجلترا، يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز فريق القسم الثالث الإنجليزي، في التاسعة إلا ربع مساء.

المباراة التي من الوارد إراحة محمد صلاح من المشاركة فيها، تُنقَل عبر beIN Sports 2.

كما يلعب أستون فيلا فريق محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي أمام برايتون في نفس التوقيت، مباراة غير مذاعة.

كما يستقبل تشيلسي نظيره جريمسبي تاون في نفس التوقيت عبر beIN Sports 7.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام روشديل في التاسعة إلا ربع كذلك، وتُنقَل عبر beIN Sports 1.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا في التاسعة مساء عبر beIN Sports 3.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على مايوركا في السابعة مساء عبر beIN Sports 3 أيضا.

الدوري الإيطالي

ويستقبل نابولي نظيره كالياري في التاسعة مساء عبر beIN Sports 5 .

ويلعب إنتر ميلان أمام لاتسيو في نفس التوقيت وتُنقل عبر beIN Sports 4.

كما يستقبل روما نظيره أتالانتا في السابعة مساء، وتُبَث عبر beIN Sports 4.

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