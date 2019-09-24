جريزمان: بعيدون عن مستوانا لكن مع الوقت سنتحسن

اعترف أنطوان جريزمان لاعب برشلونة بتراجع مستوى فريقه خلال الآونة الأخيرة لكنه أشار إلى "مع الوقت سنتحسن".

برشلونة عاد للانتصارات من جديد بعدما انتصر على فياريال بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني ليتجاوز سقوطه الجولة الماضية أمام غرناطة 2-0.

وجريزمان الذي سجل هدف اللقاء الأول قال: "كانت لدينا بعض الفرص ولكن لم نحقق الهدف، لا أعرف ماذا حدث لفرصتي في الشوط الأول".

وأضاف عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" "يجب علينا أن نحسن مستوانا ونواصل العمل".

وعن إصابة نجم الفريق ليونيل ميسي التي أجبرته على الخروج بين شوطي اللقاء "يعاني من بعض الآلام الخفيفة، لم يكن لدينا الوقت الكافي لكي نتحدث معا بين الشوطين".

وأشار "كنت أعرف أنني سأعاني بعض الشيء للتأقلم، لكني لست في أسوأ أحوالي، لقد سجلت 3 أهداف".

وشدد "اليوم نحن بعيدون عن مستوانا المعهود. بكل تأكيد بعض اللاعبين وصلوا الآن ويجب علينا إيجاد الانسجام".

وأتم "نحن بعيدون عن مستوانا لكن مع الوقت سوف نتحسن".

أنطوان جريزمان، وأرتور ميلو سجلا هدفي برشلونة، فيما سجّل سانتي كازورلا هدف فياريال وحيد.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز الثامن.

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