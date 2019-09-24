تشكيل يوفنتوس - راحة رونالدو تجبر ساري على تغيير أفكاره.. ظهور بالوتيلي الأول مع بريشيا

يخوض الإيطالي ماريو بالوتيلي أول مباراة له في الدوري الإيطالي منذ 1228 يوما أمام يوفنتوس بقميص بريشيا في الجولة الخامسة.

بالوتيلي شارك لآخر مرة في الدوري بقميص ميلان أمام روما في مايو 2016، وسيكون بريشيا ثالث فريق يرتدي قميصه بعد قطبي ميلانو محليا.

المهاجم البالغ 28 عاما غاب عن الجولات الأربعة الأولى عن فريقه الجديد بسبب تعرضه للطرد في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالدوري الفرنسي مع مارسيليا.

ويجاور بالوتيلي مهاجم بريشيا المتألق ألفريد دوناروما صاحب الـ 3 أهداف الموسم الحالي، ساندور تونالي لاعب متوسط الميدان الشاب.

ويعود البولندي فوتشينك تشيزيني لحراسة عرين يوفنتوس بعدما جلس بديلا لجانلويجي بوفون الجولة الماضية أمام هيلاس فيرونا.

وتغيرت أفكار ماوريسيو ساري الفنية بسبب الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخرا.

كما يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما حصل على راحة لتتحول خطة يوفنتوس من 4-3-3 إلى 4-4-2.

وجاء تشكيل السيدة العجوز كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو.

الوسط: سامي خضيرة – ميراليم بيانيتش – أدريان رابيو – آرون رامسي.

الهجوم: جونزالو هيجواين – باولو ديبالا.

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