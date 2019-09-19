خاص فيديو في الجول – عبد العاطي يختار أصعب مدرب واجهه وأكثر لاعب أمتعه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 16:53

كتب : أحمد شاكر

مجدي عبد العاطي - مدرب أسوان

اختار مجدي عبد العاطي أصعب مدرب يواجهه في المباريات، وأكثر لاعب أمتعه تاريخيا.

FilGoal.com وجه مجموعة أسئلة لمجدي عبد العاطي، ضمن حوارات نجريها مع مدربي الدوري المصري.

شاهد إجابات مجدي عبد العاطي من هنا

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