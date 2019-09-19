اختار مجدي عبد العاطي أصعب مدرب يواجهه في المباريات، وأكثر لاعب أمتعه تاريخيا.

FilGoal.com وجه مجموعة أسئلة لمجدي عبد العاطي، ضمن حوارات نجريها مع مدربي الدوري المصري.

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