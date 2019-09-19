كشف النادي المصري عن ملعب الفريق أمام حرس الحدود في افتتاح بطولة الدوري، والملعب الأقرب لاستضافة لقاء ماليندي سيتي.

وقال سمير حلبية رئيس النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com "مباراتنا مع حرس الحدود ستكون على استاد الجيش بالسويس كما أسفرت قرعة بطولة الدوري المعلنة".

وأضاف "أما بخصوص لقاء ماليندي سيتي، فالأقرب حتى الآن هو إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب".

وأتم "سندرس مع الأمن إمكانية إقامة اللقاء بجمهور، سواء في حضور 5 أو 10 ألاف مشجع".

المصري يفتتح بطولة الدوري أمام حرس الحدود يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

من جهة أخرى، يستعد المصري لمواجهة ماليندي سيتي من زنجبار في إياب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية الإفريقية.

وفاز المصري خارج الأرض ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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