كورتوا يوضح أسباب السقوط بثلاثية أمام سان جيرمان

تحدث تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد عن الأسباب التي أدت للهزيمة القاسية التي تلقاها على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "يجب تحليل المباراة بهدوء وتحديد الأمور التي تحتاج إلى تحسين لتجنب تكرارها".

وأضاف "في الشوط الأول هاجمونا وصعّبوا الأمور علينا ثم عانينا. عندما تلعب ضد فريق قوي يجب ان تبدأ المباراة بقوة وتركيز، لكننا لم نحظى بالقوة نفسها التي أظهروها، تفوقوا علينا في البداية وعانينا من أجل الحصول على الفرص".

عن غياب بعض لاعبي باريس سان جيرمان أوضح الحارس البلجيكي "شدد المدرب على أنه لا يجب التفكير في اللاعبين الغائبين عن اللقاء لأنه فريق قوي ويجيد لعب كرة القدم. علينا ان نكون مستعدين لمواجهة جميع اللاعبين".

وأتم "دافعنا بـ11 لاعباً وهاجمنا بـ11 لاعباً. على الجميع القيام بدوره. بصفتي حارس مرمى فأنا أصاب بالإحباط عندما يسجلون الأهداف، ولكن علينا مشاهدة المباراة وتحليلها ثم تحسين أداء الفريق".

وتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى مبكرا بثلاث نقاط بفضل انتصاره على ريال مدريد.

ويلعب في المجموعة الأولى بجوار سان جيرمان وريال مدريد كل من جالاتا سراي وكلوب بروج.

























































































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