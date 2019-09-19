أوضح سمير حلبية رئيس النادي المصري تصريحاته حول رفض إيهاب جلال المدير الفني للفريق، تدريب منتخب مصر، مؤكدا أن الأمر يخص المدرب وحده.

وقال سمير حلبية في تصريحات لـFilGoal.com "إيهاب جلال حتى الآن مدربا للنادي المصري. سيقود الفريق أمام حرس الحدود، واتحاد الكرة لم يبلغنا بأي شيء يخصه".

وأضاف "لم أقل بأن إيهاب جلال أبلغني برفض تدريب المنتخب، ولكنه مدربنا إلى الآن. أما مسألة رفضه تدريب منتخب مصر من عدمه، هو أمر يخصه وحده فقط، وهو من سيعلنها".

وأتم "لست مخولا للحديث بلسان إيهاب جلال، لكن كل ما في الأمر أنه لا جديد حتى الآن والرجل سيقود الفريق أمام حرس الحدود".

بعض التقارير أشارت لتعثر مفاوضات إيهاب جلال مع اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل، في افتتاح بطولة الدوري لموسم 2019/2020.

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