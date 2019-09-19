بالفيديو - قبل السوبر كلاسيكو.. إصابة بطلقة نارية والقبض على 51 مشجعا لـ ريفر بليت

أسفرت الحوادث عقب نهاية المباراة بين جودي كروز وريفر بليت عن اعتقال 51 شخصا وإصابة 5 منهم مشجع بطلقة نارية.

ريفر بليت نجح في التأهل لربع نهائي كأس الأرجنتين بعد الفوز بهدف نظيف.

الشخص الذي تعرض لإصابة بطلقة نارية في قدمه تم التعرف عليه هو جونزالو ميدانا ابن عم جوناثان مدافع ريفر بليت السابق وفقا لشبكة TyC الأرجنتينية.

جونزالو تعرض للإصابة في الركبة وتم نقله للمستشفى، ووفقا للتقارير الطبية عانى من كسور وضعف في الأوتار وخوض عملية "ترقيع جلدية" في القدم المصابة.

بعض من جماهير ريفر بليت كانت قد توعدت جماهير جودي كروز قبل المباراة، ما أدى لتشديدات أمنية.

Escalofriantes imágenes de los incidentes en la previa de River - Godoy Cruz, por Copa Argentina. pic.twitter.com/VNHeYvTXNA — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2019

وبسبب بعض المشاجرات خارج الملعب بين مشجعي الطرفين، تم القبض على أكثر من 51 شخصا حملوا الأسلحة البيضاء والنيران.

أمر يثير القلق في الأوساط الأرجنتينية قبل خوض مباراتي نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس والتي تجمع بين ريفر بليت وبوكا جونيورز للموسم الثاني على التوالي.

شغب جماهير ريفر بليت في نهائي النسخة الماضية انتهى بتأجيل موعد إياب النهائي القاري لأكثر من مرة وإقامته في ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد لأول مرة في تاريخ القارة اللاتينية.

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