بالفيديو - قبل السوبر كلاسيكو.. إصابة بطلقة نارية والقبض على 51 مشجعا لـ ريفر بليت

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 16:07

كتب : إسلام أحمد

جماهير ريفر بلايت

أسفرت الحوادث عقب نهاية المباراة بين جودي كروز وريفر بليت عن اعتقال 51 شخصا وإصابة 5 منهم مشجع بطلقة نارية.

ريفر بليت نجح في التأهل لربع نهائي كأس الأرجنتين بعد الفوز بهدف نظيف.

الشخص الذي تعرض لإصابة بطلقة نارية في قدمه تم التعرف عليه هو جونزالو ميدانا ابن عم جوناثان مدافع ريفر بليت السابق وفقا لشبكة TyC الأرجنتينية.

أخبار متعلقة

بالفيديو - قلب تأخره لفوز قاتل إيابا.. ريفر بليت بطلا لـ ريكوبا سود أمريكانا 2019‎ ريكوبا سود أمريكانا.. ريفر بليت للقب ثالث تاريخي وأتليتكو باراناينسي لفرض الهيبة البرازيلية نجل ومساعد رامون دياز يُفجر "مفاجأة للجميع" بخصوص عودة والده لتدريب ريفر بليت حسين الشحات يكشف سبب عدم تسديده لركلة ترجيح أمام ريفر بليت

جونزالو تعرض للإصابة في الركبة وتم نقله للمستشفى، ووفقا للتقارير الطبية عانى من كسور وضعف في الأوتار وخوض عملية "ترقيع جلدية" في القدم المصابة.

بعض من جماهير ريفر بليت كانت قد توعدت جماهير جودي كروز قبل المباراة، ما أدى لتشديدات أمنية.

وبسبب بعض المشاجرات خارج الملعب بين مشجعي الطرفين، تم القبض على أكثر من 51 شخصا حملوا الأسلحة البيضاء والنيران.

أمر يثير القلق في الأوساط الأرجنتينية قبل خوض مباراتي نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس والتي تجمع بين ريفر بليت وبوكا جونيورز للموسم الثاني على التوالي.

شغب جماهير ريفر بليت في نهائي النسخة الماضية انتهى بتأجيل موعد إياب النهائي القاري لأكثر من مرة وإقامته في ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد لأول مرة في تاريخ القارة اللاتينية.

اقرأ أيضا:

بيراميدز.. وهز الهرم

أحمد حجازي: عدت من الإصابة أسرع مما توقعنا

جوتي: ريال مدريد لم ينافس سان جيرمان رغم غياب نجومه الـ3

تصنيف الفيفا - مصر في موقعها.. وكوسوفو في أعلى مرتبة بتاريخها

المصري يكشف لـ في الجول تفاصيل الاجتماع مع إيهاب جلال

برنامج الأهلي للسوبر – تدريب وحيد قبل السفر لبرج العرب.. وفرصة أخيرة لأزارو

ريفربليت كأس الأرجنتين كوبا ليبرتادوريس

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالقرب من شخصية فايلر.. لا مجال للدبلوماسية فقط الفوز ساعة | تقرير في الجول
بالقرب من شخصية ميتشو.. "التفكير أهم من الحديث" ساعة | تقرير في الجول
الزمالك: وجود الجماهير سيكون مختلفا أمام الأهلي عن بيراميدز 2 ساعة | مصر
إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
الاتحاد الأرجنتيني يناشد بتخفيض عقوبة ميسي 2 ساعة | أمريكا
سوبر في الجول – تعرف على معلقي قمة الأهلي والزمالك 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك

قد ينال إعجابك