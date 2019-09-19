كاسيميرو: لا يوجد أعذار للهزيمة بثلاثية من سان جيرمان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 15:28

كتب : FilGoal

دي ماريا - باريس سان جيرمان - ريال مدريد

يرى كاسيميرو لاعب ريال مدريد أن الفريق ليس لديه أي أعذار تبرر الهزيمة القاسية التي تلقاها على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

وقال كاسيميرو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لم نلعب جيداً. سيطروا هم على المباراة ونعرف ان اللعب هنا صعب لأنهم أقوياء جداً على أرضهم".

وأضاف "لا يوجد لدينا أعذار، لم نلعب جيداً ولكن لدينا متسع من الوقت للتحسن. علينا مواصلة العمل لأننا سنلعب عدداً كبيراً من المباريات هذا الموسم".

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وواصل "خلقنا عدة فرص وسجلنا هدفين تم الغاؤهما، ولكن أعتقد أنه ليس هناك أعذار. لم نلعب جيداً وهذه لحظة حساسة جداً. نحن نعمل بجدٍ ولدينا الوقت لتغيير كل شيء".

وشدد البرازيلي "نحاول دائماً بذل قصارى جهدنا لكن عندما تكون النتيجة 3-0 تبدو الأمور أكثر وضوحاً. نحن نعلم انك في هذه المسابقة، إن لم تقدم مباراة شبه مثالية فإنك لن تفوز".

وتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى مبكرا بثلاث نقاط بفضل انتصاره على ريال مدريد.

ويلعب في المجموعة الأولى بجوار سان جيرمان وريال مدريد كل من جالاتا سراي وكلوب بروج.

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