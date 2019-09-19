ماذا إن امتلك أسوان 100 مليون جنيه في ميزانية التعاقدات؟ مجدي عبد العاطي كون تشكيل مثالي من اختياره، يستطيع ضمه مقابل 100 مليون جنيه.

عبد العاطي كون التشكيل المثالي لأسوان، والذي سيقوده للمنافسة على الدوري، أو ربما الفوز باللقب.

وتأهل أسوان للدوري الممتاز للموسم المقبل عن مجموعة الصعيد، ليعود الفريق للدوري بعد موسمين من الغياب.

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