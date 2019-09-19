خاص فيديو في الجول – مجدي عبد العاطي يكون تشكيل أحلام أسوان إذا امتلك 100 مليون

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 15:03

كتب : أحمد شاكر

مجدي عبد العاطي

ماذا إن امتلك أسوان 100 مليون جنيه في ميزانية التعاقدات؟ مجدي عبد العاطي كون تشكيل مثالي من اختياره، يستطيع ضمه مقابل 100 مليون جنيه.

عبد العاطي كون التشكيل المثالي لأسوان، والذي سيقوده للمنافسة على الدوري، أو ربما الفوز باللقب.

وتأهل أسوان للدوري الممتاز للموسم المقبل عن مجموعة الصعيد، ليعود الفريق للدوري بعد موسمين من الغياب.

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