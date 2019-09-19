خاص فيديو في الجول – مختار: أرشح شديد قناوي للعودة للمنتخب.. وسأعيد باسم مرسي

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 13:41

كتب : حامد وجدي

مختار مختار

يرشح مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، أحمد شديد قناوي ظهير فريقه الأيسر للعودة إلى منتخب مصر من جديد.

ورد مختار مختار على سؤال FilGoal.com بإن كان يملك لاعبين يمكنهم سد ثغرتي المهاجم الصريح والظهير الأيسر في صفوف المنتخب، فقال "أحمد شديد قناوي لاعب رائع ويؤدي معي بشكل جيد جدا".

وأضاف "كما أنه يملك خبرات كبيرة، لذلك لا أرى مانعا من عودته لمنتخب مصر من جديد".

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وانتقل مختار للحديث عن المهاجم الصريح فقال "كنت أملك خالد قمر في الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، وأؤكد لكم أنه كمهاجم يملك ما هو أفضل من كافة المهاجمين المتاحين، أو على الأقل لا يقل عنهم. لكن الإعلام لا يركز معه بشكل جيد".

مدرب الإنتاج الحربي تحدث أيضا عن باسم مرسي المنضم حديثا لصفوف الفريق، فقال "باسم مهاجم رائع وسنعمل على إعادته لمستواه".

شاهد حوار مختار مختار كاملا من هنا

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