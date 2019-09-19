بعد سنوات من غياب الهدف ظهر مشروع جديد، ينبئ باحتمالية امتلاك مصر لمهاجمين واعدين للمستقبل. مصطفى محمد وصلاح محسن.

الأهلي والزمالك سيلتقيان وجها لوجه في كأس السوبر المصري مساء غد الجمعة، وبين مصطفى محمد وصلاح محسن ستكون مواجهة خاصة، تنتظرها الجماهير.

لكل منهما مميزاته، وربما أنهما يكملان بعضهما البعض. وهنا سأل FilGoal.com خبراء الكرة المصرية، عن الفارق بين المهاجمين.

لعب صلاح محسن مع الأهلي في 29 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع هدف واحد في مشاركات غير منتظمة في ظل تواجد وليد أزارو ومروان محسن.

أما مصطفى محمد ومنذ عودته للقلعة البيضاء مرة أخرى هذا الموسم، سجل خمسة أهداف في خمس مباريات خاضها مع الفريق.

السرعة على الأطراف والاختراق من العمق هي ميزة صلاح محسن، فيما يتفوق مصطفى محمد في القوة، وأنه لا يرحم داخل منطقة الجزاء، هكذا يرى علاء نبيل مهاجم المقاولون العرب السابق، ومدرب منتخب مصر الأسبق.

"المنتخب الأولمبي منح صلاح محسن ثقة كبيرة في ظل بعد وليد أزارو ومروان محسن عن مستواهما، وعليه أن يستغل هذه الفرصة".

وواصل "ما يميز محسن هو حبه للمساحات بجانب سرعته الجيدة على الأطراف والاختراق من العمق، أما سلبياته فينقصه فقط التركيز داخل منطقة الجزاء".

"مصطفى محمد مهاجم قوي ومتميز ويعرف جيدا طريق المرمى".

"يلعب برأسه بشكل مميز ومتميز عن الجميع داخل منطقة الجزاء، أما سلبياته فقط هو البطء إلى حد ما".

وجهة نظري أن مصطفى محمد يتفوق على صلاح محسن في الفترة الحالية سواء من الناحية النفسية أو الفنية".

خالد بيبو أحد أبرز مهاجمي الكرة المصرية في الألفية الجديدة، ولذلك ركز على حاجة الثنائي للمشاركة باستمرار.

وقال بيبو "يشترك الثنائي في حاجته الشديدة للعب بصورة مستمرة".

وتابع "كل منهما لديه حافز قوي للتألق، وأرى أن ظروفهما متقاربة إلى حد كبير".

بيبو تحدث أيضا عن كل لاعب على حدة، فقال عن صلاح محسن "ضم إلى الأهلي منذ فترة، ويحتاج أن يعبر عن نفسه، أرى أنه يتميز بالتحرك خارج منطقة الجزاء بالإضافة إلى موهبته في اختيار أماكن مميزة".

وبالنسبة لمصطفى محمد قال بيبو: "موهبة جيدة جدا، ويريد أيضا إثبات ذاته في الزمالك، أرى أنه مميز داخل منطقة الجزاء أكثر".

وأتم حديثه "الثنائي مميز في دقة التسديد على المرمى".

الهداف التاريخي لنادي الزمالك يعرف أسهل الطرق للمرمى، فكان هذا رأي عبد الحليم علي في الثنائي.

"مصطفى محمد وصلاح محسن من اللاعبين المميزين من الناحية الخططية داخل الملعب".

"يمتاز الثنائي بصغر السن واكتساب الخبرات مبكرا، والحصول على فرص المشاركة في الدوري والمشاركة مع المنتخب".

"الثنائي لديه ميزة السرعة والقوة ويمكنه التسجيل بسهولة، ولديه عزيمة وثبات".

"مصطفى محمد مهاجم صريح ومحطة جيدة، ويمتاز بالقوة والسرعة، وجريء بالتصويب على المرمى".

من الصعب أن تستحوذ عليه في الكرات الثابتة وهذه ميزة كبيرة لديه، كما أنه ناجحا في الحصول على المساحات".

"أما صلاح محسن فيمتلك السرعات، ومميز في التقدم من الخلف إلى الأمام".

"كما لديه ميزة اللعب على الأطراف، والارتقاء للأعلى بصورة مميزة، وهنا أتحدث عن وقته في إنبي".

مصطفى محمد صلاح ومحسن مشروع شراكة جيدة لقيادة هجوم منتخب مصر بعد سنوات من غياب المهاجم الهداف الذي يشكل الخطورة على مرمى الخصوم.

وفي مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ربما تكون بداية أحدهما أو كلاهما.

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