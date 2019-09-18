خاص الإسماعيلي يعاقب عمر الوحش بسبب 3 مشاكل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 22:08

كتب : ياسر الشريف

عمر الوحش

قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إنه وقعت عقوبة على لاعب الفريق عمر الوحش بسبب 3 مشاكل حدثت منه خلال المران.

عمر الوحش

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "لا أعرف سببا لما يقوم به الوحش ولماذا يثير الأزمات"؟

وأكمل "الوحش لم ينفذ تعليمات صدرت له اليوم خلال المران، أول شيء كان بطلب ارتداءه ملابس الفريق لالتقاط الصور الجماعية للفريق".

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وأضاف "ثانيا رفض اللاعب التدرب مع الفريق واضطر للمشاركة بعدما أبلغه المدير الإداري بما سيقع عليه من ضرر في حال الرفض".

وواصل "ثالثا رفض عمر الوحش عقب نهاية المران تنفيذ برنامج بدني أعده مدرب الأحمال".

وأتم المنياوي "كل ذلك حدث أمام زملاءه في المران ونتمنى منه الالتزام بالتعليمات لنبدأ مشوارنا في الموسم المقبل بشكل جيد".

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