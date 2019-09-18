بالفيديو – إلغاء هدف جميل لـ جاريث بيل أمام سان جيرمان

ألغى حكم لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد هدفا جميلا لجاريث بيل سجله في شباك زميله السابق كيلور نافاس.

ويحل ريال مدريد ضيفا اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء لملاقاة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة 36 سدد جاريث بيل كرة على الطائرة واستغل خروج نافاس من مرماه وسدد كرة ساقطة وسكنت الشباك.

لكن عقب لجوء الحكم لتقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف بعد رؤيته لمس الكرة ليد بيل قبل تسديده لها وإحرازه الهدف.























































































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