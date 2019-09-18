بالفيديو – إلغاء هدف جميل لـ جاريث بيل أمام سان جيرمان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 21:44

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - الصورة من صحيفة أس

ألغى حكم لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد هدفا جميلا لجاريث بيل سجله في شباك زميله السابق كيلور نافاس.

ويحل ريال مدريد ضيفا اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء لملاقاة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة 36 سدد جاريث بيل كرة على الطائرة واستغل خروج نافاس من مرماه وسدد كرة ساقطة وسكنت الشباك.

لكن عقب لجوء الحكم لتقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف بعد رؤيته لمس الكرة ليد بيل قبل تسديده لها وإحرازه الهدف.

طالع أيضا

المصري.. تقرير قد يصبح بلا قيمة خلال ساعات

فيديو في الجول – متى ينسحب فريق من مباراة ولا يهبط أو يعاقب

رونالدو وأتليتكو.. عقدة "حيوان الأهداف"

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف لـ في الجول الخطوة المقبلة ضد عقوبة الاتحاد الدولي

الأهلي يطرح تذاكر السوبر ويعلن أسعارها

ريال مدريد ليلة الأبطال سان جيرمان جاريث بيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

سوبر في الجول – طارق يحيى: ميتشو سيفاجئ الجميع.. ومعلول نقطة قوة الأهلي 22 دقيقة | مصر
المصري يكشف لـ في الجول تفاصيل الاجتماع مع إيهاب جلال 55 دقيقة | منتخب مصر
ساري بعد عودة أتليتكو: المباراة كانت في أيدينا.. نشعر بالمرارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
5 أشياء تعلمناها من مواجهة سان جيرمان وريال مدريد.. قطعة أكملت أحجية توخيل وخطأ زيدان ساعة | تقرير في الجول
زيدان: كورتوا؟ نحن جميعا في نفس القارب.. ولست قلقا من ضعف الدفاع ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: كنا رائعين في كل شيء ضد ريال مدريد.. انتصار مستحق ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك