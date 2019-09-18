تشكيل ليلة الأبطال – زيدان يدفع بـ هازارد وجيمس.. ومهاجم وحيد في سان جيرمان

يتواجد إدين هازارد وجيمس رودريجيز في تشكيل ريال مدريد الأساسي الذي يلاقي باريس سان جيرمان.

ويحل ريال مدريد ضيفا اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء لملاقاة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

في الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- رافائيل فاران- فيرلاند ميندي

في الوسط: توني كروس- كاسيميرو- جيمس رودريجيز

في الهجوم: جاريث بيل- كريم بنزيمة- إدين هازارد

أما تشكيل سان جيرمان جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: توماس مونييه- تياجو سيلفا- كيمبيمبي- خوان بيرنات

في الوسط: آنخيل دي ماريا- ماركو فيراتي- إدريسا جانا جاي- ماركينيوس- بابلو سارابيا

في الهجوم: ماورو إيكاردي

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