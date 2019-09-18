تشكيل ليلة الأبطال – فيليكس وكوستا يقودان أتليتكو.. ويوفنتوس بالقوة الضاربة

يقود جواو فيليكس ودييجو كوستا هجوم أتليتكو مدريد الذي أعلنه دييجو سيميوني المدير الفني للفريق استعدادا لملاقاة يوفنتوس.

ويستضيف أتليتكو منافسه يوفنتوس اليوم الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وجاء تشكيل الأتليتي كالتالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في الدفاع: كيران تريبيير- ستيفان سافيتش- جوزيه خيمينيز- رينان لودي

في الوسط: توماس بارتي- كوكي- ساؤول نيجويز- توماس ليمار

في الهجوم: جواو فيليكس- دييجو كوستا

أما تشكيل يوفنتوس الذي أعلنه ماوريسيو ساري جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: دانييلو- ليوناردو بونوتشي- ماتياس دي ليخت- أليكس ساندرو

في الوسط: سامي خضيرة- ميراليم بيانيتش- بليز ماتويدي

في الهجوم: خوان كوادرادو- جونزالو إيجوايين- كريستيانو رونالدو

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