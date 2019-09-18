مران الأهلي - عقاب من فايلر لمن يخطئ التسديد على المرمى

واصل ريني فايلر المدير الفني للأهلي التركيز على فقرة تدريب اللاعبين على العرضيات في المواقف الدفاعية والهجومية.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وشارك في فقرة التدريب على العرضيات كل من أحمد فتحي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعمار حمدي وصالح جمعة وجيرالدو وأليو ديانج وسعد سمير ومحمد محمود.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع بقية اللاعبين قبل خوض فقرة جديدة في المران للتدريبات على التسديد على المرمى، ومن يخطئ التسديد يعاقب بأداء تدريبات الضغط.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع بقية اللاعبين قبل خوض فقرة جديدة للتدريب على التسديد على المرمى ومن يخفق من اللاعبين في التسديد بشكل صحيح يعاقب بأداء تدريبات ضغط إضافية.

ونفذ فايلر فقرة خططية في المران للتدريب على التحرك السليم داخل منطقة الجزاء والاختراق والهروب من رقابة المدافعين، وتألق خلالها علي معلول وأحمد الشيخ ووليد سليمان.

كما ركز فايلر أيضا على تبادل الأماكن بسرعة في الهجوم أثناء التدريب على العرضيات لضرب تكتل دفاع الخصوم بعرضيات من الثنائي علي معلول ووليد سليمان.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة في مران الأهلي بعد غيابه أمس الثلاثاء، استعدادا للسوبر المصري ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل.

كما انتظم أيضا الحارس شريف إكرامي في المران الجماعي للأهلي بعد فترة من الغياب.

وأدى المهاجم وليد أزارو جلسة علاج طبيعي في صالة الجيمانيزيوم وتغيب عن المران الجماعي بسبب الإصابة.

طالع أيضا

المصري.. تقرير قد يصبح بلا قيمة خلال ساعات

فيديو في الجول – متى ينسحب فريق من مباراة ولا يهبط أو يعاقب

رونالدو وأتليتكو.. عقدة "حيوان الأهداف"

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف لـ في الجول الخطوة المقبلة ضد عقوبة الاتحاد الدولي

الأهلي يطرح تذاكر السوبر ويعلن أسعارها