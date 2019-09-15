شطة: أثق أن كهربا لن ينضم للأهلي في وجود الخطيب

بدا عبد المنعم مصطفى شطة واثقا من عدم انتقال كهربا لاعب آفيش البرتغالي إلى صفوف الأهلي مستقبلا.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الأهلي

وصرح شطة خلال استضافته بإذاعة (أون سبورت إف إم) "أثق أن كهربا لن ينضم للأهلي طالما تواجد محمود الخطيب رئيسا للنادي، فالمبادئ لا تتجزأ".

وأضاف "ما فعله كهربا يشبه ما فعله عصام الحضري عندما انتقل فجأة إلى سيون، والاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر له بطاقة دولية مؤقتة".

وكشف شطة "كنت حينها مكلفا من إدارة الأهلي بترجمة كل الخطابات الواردة بشأن قضية الحضري، وأكدت لهم أن الحضري سيتم تغريمه لا محالة، وبالفعل نال غرامة قدرها ما يزيد عن 900 ألف دولار".

وواصل شطة "كذلك كهربا سيتم تغريمه، فهل ستدفع إدارة الأهلي هذه الغرامة، بالتأكيد هذا لن يحدث، وإلا لوافقت من قبل على عودة عصام الحضري للفريق".

وأبدى شطة اندهاشه قائلا: "هل تقبل إدارة الأهلي بالتعاقد مع لاعب هرب من ناديه أو رحل بهذه الطريقة؟".

وأتم المسؤول السابق بالاتحاد الإفريقي تصريحاته "الحضري لم يتمكن من لعب كرة القدم إلا عندما سدد جمال الوالي رئيس نادي المريخ السوداني الغرامة".

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم الماضي بداعي أن تعاقده ينتهي في 30 يونيو 2019، وأن الإدارة البيضاء لم توثق عقده الجديد في سجلات اتحاد الكرة.

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