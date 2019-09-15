رئيس بعثة الأهلي: الخطيب حاول بث مباراة كانو سبورت حتى قبل موعدها بساعة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

الأهلي - كانو سبورت - احتفال لـ مؤمن زكريا - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا الإستوائية إن ناديه لم يقصر في محاولة بث مباراة كانو سبورت، أمس الأحد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال قنديل عبر قناة الأهلي: "لم أحاول بمفردي بل بتكليفات من رئيس النادي محمود الخطيب الذي أجرى اتصالات مكثفة حتى قبل موعد اللقاء بساعة".

وتابع "مهدنا كل السبل والطرق من جانبنا لبث المباراة، ولكن للأسف لم يحدث".

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وأشار طارق قنديل "حققنا فوزا مستحقا، وكان ترجمة للانضباط وروح الود والانسجام بين اللاعبين والمدير الفني الجديد رغم مشقة رحلة السفر إلى غينيا الإستوائية".

وأتم قنديل تصريحاته "الرحلة لم تؤثر على ريني فايلر مثلما تردد، بل ساهمت في التقارب بينه وبين جميع أعضاء الفريق، ليتوج ذلك ببداية موفقة في دوري الأبطال، والقادم سيكون أفضل".

وانتصر الأهلي على مضيفه كانو سبورت بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري.

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