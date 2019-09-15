مارادونا يخسر أول مباراة له مع خيمناسيا الأرجنتيني

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

مارادونا

خسر دييجو مارادونا مباراته الأولى مع فريق خيمناسيا لابلاتا في الدوري الأرجنتيني أمام راسينج كلوب.

وسقط خيمناسيا لابلاتا بهدفين مقابل هدف واحد أمام راسينج كلوب في أول مباراة يقودها مارادونا كمدير فني لخيمناسيا.

وتولى مارادونا قيادة فريق خيمناسيا الاسبوع الماضي في عقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري.

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وقام فريق راسينج بتكريم مارادونا قبل المباراة، نظرا لأنه تولى قيادة الفريق فنيا في بداية مسيرته عام 1995.

ويتذيل خميناسيا ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد مرور ست جولات في المركز الرابع والعشرين برصيد نقطة واحدة.

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