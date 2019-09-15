كرة سلة - آسيا تبتسم للماتادور.. إسبانيا تفوز بكأس العالم للمرة الثانية

حصد منتخب إسبانيا لرجال السلة لقب كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

فاز الماتادور الإسباني على الأرجنتين بنتيجة 95-75 ليتوج بلقب كأس العالم التي أقيمت في الصين.

بينما حصد منتخب فرنسا على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 67-59.

وابتسمت آسيا للماتادور مجددا، إذ فازت إسبانيا باللقب الأول عام 2006 في اليابان وهذه المرة كانت في الصين.

أما منتخب الأرجنتين فحصد الوصافة للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارة نهائي 2002 أمام يوغسلافيا.

بينما حصد التانجو الأرجنتيني اللقب مرة وحيدة عام 1950 في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم.

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