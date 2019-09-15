الزمالك يتدرب في السنغال قبل العودة للقاهرة استعدادا للسوبر

يواصل فريق الزمالك استعداده لمواجهة الأهلي في السوبر المصري مساء الجمعة المقبل بالتدريب في السنغال.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه في حديقة فندق الإقامة بالسنغال في السابعة مساء وذلك بعد مواجهة جينيراسيون فوت.

وتغادر بعثة الزمالك، السنغال في الثانية من فجر الاثنين في طريق العودة إلى القاهرة، وتمكث البعثة في المغرب لمدة أربع ساعات.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في كأس السوبر المصري لموسم 2017 - 2018.

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك إلى القاهرة في الرابعة عصر غد الاثنين.

وحرص رئيس الزمالك على الاتصال ببعثة الفريق عن طريق إسماعيل يوسف رئيس البعثة للاطمئنان على اللاعبين بعد المباراة.

وكان الزمالك قد خسر أمام جينراسيون فوت بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس الزمالك جميع اللاعبين بالتركيز لحصد اللقب وأعرب عن ثقته في قدرتهم على التتويج يوم الجمعة.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري

المصري يسحق ماليندي

4 أشياء تعلمناها من سقوط سيتي أمام نورويتش

اتحاد الكرة: الدوري يديره مصريون عدا مواجهتي القمة