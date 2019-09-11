فان دايك: نهدف للفوز بمبارياتنا الـ7 المقبلة قبل التوقف الدولي

بلهجة تحدي، أوضح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أنه فريقه يسعى لمواصلة تقديم العروض القوية في المباريات القادمة، في الوقت الذي يستعد فيه للمنافسة على ثلاث جبهات في الفترة القصيرة القادمة.

وسيستهل الريدز جدول مبارياتهم المزدحم بمواجهة فريق نيوكاسل يوم السبت القادم في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي، بالإضافة لمباراته ضد فريق إم كيه دونس في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد مواصلة تقديم العروض القوية وتحقيق الفوز في كل المباريات. سنخوض سبع مباريات قبل التوقف الدولي القادم، وهدفنا سيكون الفوز بها جميعًا".

وأضاف "من الصعب التكهن حول ما إذا كان عدد النقاط التي حصدناها الموسم الماضي سيصبح كافيًا للفوز باللقب هذا الموسم، ولكننا نعلم أن مصيرنا في أيدينا وعلينا تحقيق الانتصار تلو الآخر دون الانشغال بنتائج الفرق الأخرى".

وتابع "ندرك جيدًا أن مانشستر سيتي سيكون أحد المرشحين بقوة للاحتفاظ باللقب هذا الموسم أيضًا، ولكن الدوري الإنجليزي ليس هو البطولة الوحيدة التي نسعى للفوز بها، فهناك العديد من البطولات الأخرى التي نطمح فيها للهدف ذاته".

وواصل الدولي الهولندي "خلال الأسابيع القادمة، سنلعب أيام السبت أو الأحد وفي منتصف الأسبوع أيضًا بصفة منتظمة تقريبًا".

ماذا ينتظرنا مع عودة الدوريات الأوروبية

وأكمل "تنتظرنا مواجهات صعبة، فنحن سنذهب إلى لندن لمواجهة تشيلسي وسنرحل إلى إيطاليا لنواجه نابولي في دوري الأبطال، ولا يجب أن ننسى كأس الرابطة أيضًا، فمبارياتها لا تكون سهلة كذلك".

وأنهى حديثه عن ناديه بقوله "لدينا وعي كامل بصعوبة المنافسة في المرحلة القادمة وحتى نهاية الموسم، ولكننا نتمتع بالعقلية اللازمة للوصول لأهدافنا، واللاعبون جميعهم عازمون على تحقيق الفوز في كل المباريات".

وعن فترة التوقف الدولي مع منتخب هولندا، قال فان دايك "لقد كان أسبوعًا مثاليًا، ونجحنا في حصد ست نقاط جديدة مع المنتخب الهولندي، والآن ينتقل تركيزي إلى المباراة القادمة ضد نيوكاسل".

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