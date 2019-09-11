كومباني لن يلعب مباراته التكريمية مع مانشستر سيتي

أعلن فينسينت كومباني المدافع البلجيكي أنه لن يخوض المباراة التكريمية الخاصة به والتي أقامها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

قائد بطل الرباعية المحلية الموسم الماضي رحل عن صفوف الفريق صوب أندرلخت البلجيكي وكان مقررا له خوض المباراة التكريمية بقميص فريقه السابق أمام نجوم الدوري الإنجليزي.

كومباني أكد أنه لن يخوض المباراة بسبب إصابة في الفخذ عانى منها منذ ما يقارب أسبوعين ولم يتعاف بشكل نهائي منها.

اللاعب البالغ 33 عاما تحدث للإعلام قائلا: "لسوء الحظ لن أستطع المشاركة في مباراة تكريمي، تعرضت للإصابة في الأربطة ولن أخاطر لكن هناك لاعبين رائعين".

ومن المنتظر أن يشارك سيرخيو أجويرو ودافيد سيلفا وماريو بالوتيلي ضمن فريق مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الإنجليزي الذي يمثله سيسك فابريجاس وتيري هنري وجاري نيفيل.

وأتم "من المؤسف غياب ليروي ساني عن المباراة بسبب الإصابة، كنت أود أن يشارك أمام جاري نيفيل".

كومباني تولي منصب المدير الفني لـأندرلخت وكذلك كقائد الفريق في الملعب لكنه لم يستمر سوى 4 جولات بعدما فشل في تحقيق الفوز بأي منها.

وشارك كومباني صاحب الـ 32 عاما في 339 مباراة مع السماوي بجميع المسابقات سجل خلالها 19 أهداف وصنع 10.

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