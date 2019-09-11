تقرير: شوماخر "يستعيد وعيه" بعد غيبوبة استمرت 5 سنوات

استفاق السائق الألماني مايكل شوماخر بعدما أجرى عملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعرض شوماخر إلى حادث أثناء ممارسة رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية أواخر عام 2013، أدخله في غيبوبة من حينها.

جراح متخصص في الخلايا الجذعية عالج الأسطورة الألمانية في أحد مستشفيات فرنسا.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فأن شوماخر استفاق بعد إجراء بعض الفحوصات وخضوعه لعملية جراحية جديدة في الخلايا الجذعية.

الصحفية الفرنسية نقلت الخبر عن طريق ممرضة في المستشفى التي ادعت ظهور علامات الشفاء عليه.

ورفضت إدارة السائق الألماني التعليق على التقارير الصادرة خاصة مع عدم صدور أي بيانات رسمية من المستشفى بشأن حالته.

شوماخر استفاق من الغيبوبة بعد 6 أشهر من الحادث أي في يونيو 2014 وغادر المستشفى عائدا إلى منزله في سبتمبر من نفس العام.

ومنذ ذلك الوقت طالبت عائلته باحترام خصوصيته وانقطعت أخبار علاجه ومدى تعافيه عن وسائل الإعلام حتى اليوم.

الألماني البالغ 50 عاما لا يوجد كلام كثير لوصف مدي عبقريته في سباقات "فورمولا 1"، إذ حقق 91 فوز في السباقات الكبري، مع 7 ألقاب عالمية، بدأها مع فريق"بينيتون" مرتين متتاليين أعوام 1994 و 1995، لينتقل بعدها إلى فريق "فيراري".

مع فيراري كتب شوماخر تاريخ "خماسي" إذ حقق خمس ألقاب متتالية من عام 2000 حتي 2004.

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