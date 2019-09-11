كل ما تريد معرفته عن أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 13:34

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

بعدما اكتمل عقد المتأهلين إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، يقدم FilGoal كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المسابقة.

المكان: مصر

الملاعب: استاد القاهرة واستاد السلام

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الزمان: من 8 إلى 22 نوفمبر

المنتخبات المشاركة: مصر وزامبيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومالي والكاميرون وغانا.

نظام البطولة: تقسم المنتخبات الثمانية على مجموعتين بعد قرعة ستقام لاحقا، يصعد المتصدران والوصيفان إلى الدور نصف النهائي.

الفائزان من مباراتي نصف النهائي يتأهلان إلى أولمبياد طوكيو 2020، مع انتظار الفائز من مباراة تحديد المركز الثالث ليرافقهما للأولمبياد.

ستكون مواعيد المباريات على النحو التالي:-

الجولة الأولى بمرحلة المجموعات: 8 و 9 نوفمبر

الجولة الثانية بمرحلة المجموعات: 11 و12 نوفمبر

الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات: 14 و15 نوفمبر

نصف النهائي: 18 نوفمبر

مباراة الثالث والرابع: 21 نوفمبر

المباراة النهائية: 22 نوفمبر

من يمكنه المشاركة: كل من ولد منذ الأول من يناير 1997 يستطيع المشاركة في البطولة.

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