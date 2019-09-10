تشكيل المنتخب الأوليمبي – غريب يدفع باختيارات هجومية ثقيلة أمام السعودية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 18:22

كتب : عاطف شادي

منتخب مصر الأوليمبي - شوقي غريب

أجرى شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأوليمبي عدة تغييرات على التشكيل الذي فاز على نظيره السعودي وديا 4-1، في مباراة ودية ثانية بين المنتخبين.

واعتمد غريب على طريقة 3-3-3-1 التي طبقها في المباراة الماضية، بوجود عمر صلاح حارس سموحة، خلف الثلاثي أحمد رمضان "بيكهام" وأسامة جلال ومحمود مرعي.

ويعول غريب على أحمد فتوح وعمار حمدي على طرفي الملعب الأيسر والأيمن على الترتيب، في التشكيل الهجومي الذي ضم..

أخبار متعلقة

بالفيديو - المنتخب الأوليمبي يمتع ويضرب السعودية برباعية المنتخب الأوليمبي: وافقنا على مشاركة ثنائي الزمالك في نهائي كأس مصر غريب: مصر لا تتحمل خبطتين في الرأس.. وحراسة المرمى أزمة بالمنتخب الأوليمبي

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – أسامة جلال – محمود مرعي

الوسط: عمار حمدي - أكرم توفيق– أحمد فتوح

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – طاهر محمد – إمام عاشور

الهجوم: صلاح محسن

اقرأ أيضا

رسميا – معروف يوسف ينضم لـ المقاولون معارا من الزمالك

فيديو في الجول - إيهاب جلال الهجومي.. ماذا يميزه عن باقي المرشحين لتدريب مصر؟

فابيان أونيل.. هل تريدون أن أشرب الحليب مثلكم؟

ماني: أعلم أن فيرمينو سيقلدني قريبا

نيمار الأب.. كي تعرفوا قيمة المال

المنتخب الأوليمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

المنتخب الأوليمبي يكرر انتصاره على السعودية 30 دقيقة | منتخب مصر
وكيله لـ في الجول: معروف يريد فسخ عقده مع الزمالك.. والمقاولون: حصلنا على توقيع رئيس النادي 40 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وعودة بامبو قبل مواجهة جينيراسيون فوت ساعة | إفريقيا
مدرب منافس الأهلي لـ في الجول: سنواجه عملاق إفريقيا الأكبر لكننا سنفوز ساعة | إفريقيا
مدافع جينيراسيون لـ في الجول: الزمالك مثل برشلونة وريال مدريد ولكن التاريخ لا يحدد النتيجة ساعة | إفريقيا
بالفيديو - جيرالدو يسجل في عبور أنجولا نحو مجموعات تصفيات المونديال 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير 4 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي

قد ينال إعجابك