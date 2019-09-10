تشكيل المنتخب الأوليمبي – غريب يدفع باختيارات هجومية ثقيلة أمام السعودية

أجرى شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأوليمبي عدة تغييرات على التشكيل الذي فاز على نظيره السعودي وديا 4-1، في مباراة ودية ثانية بين المنتخبين.

واعتمد غريب على طريقة 3-3-3-1 التي طبقها في المباراة الماضية، بوجود عمر صلاح حارس سموحة، خلف الثلاثي أحمد رمضان "بيكهام" وأسامة جلال ومحمود مرعي.

ويعول غريب على أحمد فتوح وعمار حمدي على طرفي الملعب الأيسر والأيمن على الترتيب، في التشكيل الهجومي الذي ضم..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – أسامة جلال – محمود مرعي

الوسط: عمار حمدي - أكرم توفيق– أحمد فتوح

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – طاهر محمد – إمام عاشور

الهجوم: صلاح محسن

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