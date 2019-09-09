نادر السيد: رشحت سيدورف لتدريب الأهلي

قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، إنه رشح الهولندي كلارنس سيدورف لتدريب الأهلي، قبل أن تقرر الإدارة الحمراء التعاقد مع السويسري ريني فايلر.

وأوضح السيد عبر برنامج الماتش "لقد رشحت شركتي سيدورف لتدريب الأهلي من خلال شريكي الإيطالي، ولا أعرف الأساس الذي اعتمدت عليه إدارة النادي في الاختيار".

وأضاف "تواصلت مع مسؤولين بالنادي الأهلي، أرفض ذكر أسمائهم، وطالبتهم بتحديد معايير معينة، وقالوا لابد أن يكون لديه شخصية وطموح، ثم ردوا بأن الوقت ضيق للغاية".

وأشار "هناك مدربون مثل اللاعبين لا يصلحون سوى لأندية كبيرة، جوارديولا لن يدرب إيفرتون وفالنسيا وريال سوسيداد بل أندية كبيرة بحجم برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي".

وواصل "كذلك سيدورف كان مدربا لمنتخب الكاميرون وفريق ميلان الإيطالي، أعرفه جيدا، فهو شخصية قوية ومحترمة جدا، وكنت أراه الأنسب مع احترامي لقرار إدارة الأهلي".

وأتم نادر السيد "لقد تعاقدت إدارة الزمالك مع ميتشو، الذي لا يتمتع بشهرة أوروبية، لكنه قاد أورلاندو بايرتس أحد أندية القمة في جنوب إفريقيا، وكلنا رأينا مارتن لاسارتي رغم سيرته الذاتية وبصرف النظر عن كونه مدربا مميزا من عدمه، لكنه واجه صعوبات كبيرة في التعامل مع الكرة الإفريقية".

وتعاقد الأهلي مع السويسري ريني فايلر لتدريب الفريق خلفا لـ مارتين لاسارتي.

على الجانب الآخر، رحل سيدورف عن تدريب منتخب الكاميرون عقب خروج الأخير من بطولة أمم إفريقيا 2019.

وودع منتخب الكاميرون منافسات بطولة أمم إفريقيا من ثمن النهائي بالخسارة 2-3 أمام نيجيريا.

وتولى سيدورف القيادة الفنية في أغسطس 2018 وتمت إقالته بعد أقل من عام.

وخاض سيدورف 10 مباريات مع المنتخب الكاميروني ولم يفز سوى في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل 4 مرات.

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