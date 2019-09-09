شوقي السعيد: سأحترف في الدنمارك قريبا

يستعد شوقي السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق لخطوة غير تقليدية في مشواره مع كرة القدم.

وقال السعيد عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد "سأسافر الدنمارك قريبا تمهيدا للانضمام لأحد الأندية هناك".

ولم يحدد شوقي السعيد هوية الفريق الدنماركي سواء ينتمي لدوري الدرجة الأولى أم الدرجات الأدنى.

في سياق آخر، هاجم السعيد إدارة ناديه الأسبق بقوله "مجلس الإسماعيلي صعب وبخيل جدا، فهو لا يريد أن يمنح اللاعبين حقوقهم".

وأضاف "لقد حكمت المحكمة بأحقيتي في الحصول على 400 ألف جنيه قيمة مستحقاتي المالية، لكن إدارة الإسماعيلي كشفت عن (شيك) بقيمة 300 ألف جنيه وتدعي أنني صرفته، لكن لا أعلم من أين هذا (الشيك) وهل صرفته إدارة الإسماعيلي لنفسها".

وأتم شوقي السعيد تصريحاته "عملت محضرا باللجنة الأوليمبية أمس الأحد لإثبات موقفي في هذه المشكلة، التي سوف تؤدي إلى حرمان الإسماعيلي من قيد لاعبين جدد".

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